Евродепутат Кубилюс призвал Киев и Тбилиси не ждать скорой интеграции с ЕС

Украина, Грузия и Молдавия смогут претендовать на интеграцию с Евросоюзом не раньше 2040 года. С таким мнением выступил бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.

Недавно политик сравнил процесс вступления Киева в Евросоюз с восхождением на Эверест. Теперь он подчеркнул, что интеграция затянется, если объединение не изменит установки по его расширению. Многие постсоветские государства толкает на реформы осознание конечного результата, пояснил депутат Европарламента.

«Если ЕС таких ориентиров не предложит, мотивация быстро ослабнет, а в конце концов сойдет на нет», — добавил Андрюс Кубилюс в беседе с lrytas.

Ранее киевский политолог Руслан Бортник сообщил о тупиковом характере отношений Киева и Брюсселя. Эксперт указал на отказ ЕС Украине в интеграции.