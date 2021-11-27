Политолог Кедми уличил Зеленского в желании сознательно идти на провокацию против России

Израильский политолог Яков Кедми рассказал, что ожидает Украину после новых провокаций в отношении России.

Как отметил эксперт, президент Украины Владимир Зеленский может сознательно пойти на антироссийскую провокацию. Но ничего хорошего от этого ждать не стоит, считает Кедми. Политолог буквально на пальцах объяснил тяжелые последствия, которые будут ждать Киев.

«Любая реакция России, даже если она просто "чихнет" — майдановский режим на Украине перестанет существовать. Они вообще понимают, с чем играют? Если они думают, что эти провокации укрепят режим, то они ошибаются», — высказался Кедми.

Если власти Украины решатся идти на провокации, то последствия будут необратимы и катастрофичны, поскольку у Киева и стран Запада закончился «лимит» на подобные действия. В пример он привел инцидент в Черном море с британским эсминцем Defender, когда российский сторожевой корабль совершил предупредительный выстрел, а бомбардировщик Су-24 — бомбометание, и только после этого судно взяло обратный курс.

«Степень терпения России к такого рода провокациям закончилась после последней хулиганской выходки британцев. Теперь неважно, кто будет провоцировать», — заключил политолог.

Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что проблема Украины заключается не в нынешнем правительстве. Виной всему отсутствие политической мысли.