Генсек ООН Гутерреш поприветствовал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи

Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал переговоры президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил офис политика.

Представители трех государств провели встречу в Сочи 26 ноября. В офисе Гутерреша отметили, что генсек Организации отметил посредническую роль Москвы в урегулировании ситуации между Азербайджаном и Арменией.

«ООН готова способствовать решению вопросов между Баку и Ереваном», — говорится в сообщении.

Объединение также подтвердило готовность оказать гуманитарную помощь.

Президент России ранее принял главу Азербайджана и премьер-министра Армении в Сочи. Стороны пообщались на тему Нагорного Карабаха, а затем Путин переговорил отдельно с Алиевым и Пашиняном.