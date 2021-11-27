Диетолог Круглова призвала мужчин включить в рацион животные и растительные белки

Диетолог Наталья Круглова сообщила, что мужское здоровье во многом связано с питанием. Для поддержания тонуса важно правильно составить рацион.

По словам медицинского специалиста, мужчина обязательно должен регулярно потреблять свою норму растительных и животных жиров. Например, мясо, птицу, рыбу и бобовые. При этом от полуфабрикатов лучше отказаться. В пищу необходимо включить продукты, содержащие в составе цинк, сообщает NEWS.ru.

«Даже небольшое количество орехов и семечек, например, тыквенных, содержат достаточное количество цинка», — отметила Круглова.

Мужчинам также нужно следить за калорийностью пищи, чтобы не набрать лишнюю жировую ткань, так как это может плохо сказаться на их репродуктивной системе.

Ранее нутрициолог Екатерина Муравская рекомендовала для поддержания мужского здоровья есть красную икру. По словам медика, продукт содержит множество полезных веществ.