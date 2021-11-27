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Усманов переизбран президентом Международной федерации фехтования

Спорт
Усманов переизбран президентом Международной федерации фехтования

Нынешний руководитель Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов переизбран на пост президента организации на выборном конгрессе.  

Конгресс должен был пройти 28 ноября 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции было принято решение о его переносе. Срок выдвижения кандидатов закончился 18 октября, к этому времени заявка была подана только от Усманова.

Президент РФ Владимир Путин в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля, поздравил Усманова с переизбранием на должность главы FIE и выразил уверенность, что функционер продолжит успешно решать стоящие перед федерацией задачи. Российский лидер пожелал руководителю FIE здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов.

Усманов в юности занимался фехтованием и входил в состав юношеской национальной команды Узбекской ССР. FIE 68-летний предприниматель возглавляет в течение 13 лет — с 2008 года.

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