Великобритания перебросила часть военных и вооружения на Украину — СМИ

В аэропорту Киева 27 ноября приземлился транспортный военный самолет А400, на борту которого прибыли британские военные вместе с боеприпасами и вооружением, утверждает портал Avia.pro. Отмечается, что самолет прилетел с базы Brize Norton — там базируется десантно-штурмовая бригада, которую Минобороны Великобритании намеревалось направить в Донбасс.

Официальный Киев не комментирует ситуацию. Британский посол на Украине Мелинда Симмонс опровергла информацию об отправке войск в страну, но подчеркнула, что Королевство наблюдает за обстановкой в регионе и «обеспокоено наращиванием войск» вблизи Украины.

«Известно о том, что в аэропорт Киева прибыл только один военно-транспортный самолет ВВС Великобритании, в связи с чем, вероятность того, что Лондон начал переброску своих войск в Донбасс пока что очень низка», — отмечают журналисты Avia.pro.

Ранее о подготовке «российского вторжения» на Украину заявили популярные американские СМИ. Тему поддержали американские чиновники, «предупредившие» Европу о якобы агрессивных намерениях РФ. Подробнее о том, как Вашингтон опроверг собственную информацию — в нашей статье.