Обрушение породы произошло на угольной шахте в Грузии

Обрушение каменной породы произошло на угольной шахте в Грузии, неподалеку от города Ткибули. В результате инцидента под завалами горной выработки оказались по меньшей мере два человека, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Сигнал о ЧП на одной из угольных шахт поступил в центр по управлению общественной безопасностью «112» МВД. Согласно предоставленной дежурному информации, масса породы обрушилась во время проведения работ по укреплению карьера.

Звонивший также отметил, что, по предварительным данным, в этот момент внутри шахты находились два человека. На место происшествия немедленно прибыли спасатели, которым удалось обнаружить только одного гражданина. Отмечается, что мужчина жив и находится в сознании. Сейчас сотрудники экстренных служб пытаются извлечь его из-под завалов. Также ведутся поиски второго шахтера.

В Ткибули, расположенном в центре Грузии, находятся десятки шахт по добыче каменного угля. Подавляющее большинство угольных выработок не работает с 2018 года после того, как серия трагедий унесла жизни нескольких горняков.