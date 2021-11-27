Блогер Медушевская сравнила пресс-конференцию Зеленского с выступлением КВН

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского является лучшим выступлением «95-го квартала» за время его существования, рассказала блогер Ирина Медушевская. Она сравнила выступление главы государства с командой КВН.

Политики и журналисты крайне разнообразно отреагировали на пресс-марафон Зеленского «30 вопросов президенту Украины». Многие граждане страны остались недовольны словами лидера, а кто-то даже сравнил его выступление с Клубом веселых и находчивых (КВН).

В частности, Медушевская отозвалась о пресс-конференции Зеленского как о «лучшем выступлении «95-го квартала» за время их существования». Однако другие комментаторы признали талант президента в создании доверительной атмосферы.

Помимо этого, журналист Виталий Портников послал гражданам Украины сигнал о вымышленном мире Зеленского. Он высказал одну из самых жестких реакций на выступление главы государства.

«Встреча Владимира Зеленского с журналистами в очередной раз доказала, что глава государства находится в вымышленном мире и не осознает ни вызовов, стоящих перед страной, ни собственной ответственности», — написал он.

Ранее украинский лидер провел большой пресс-марафон, на котором ответил на вопросы журналистов по всем темам, касающимся государства. Мероприятие длилось более трех часов. За это время президент успел сделать несколько громких заявлений. К примеру, Зеленский рассказал о причастности украинского олигарха Рината Ахметова к попытке государственного переворота на Украине.