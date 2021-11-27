Президента Чехии выписали из больницы после госпитализации из-за коронавируса

Президента Чешской Республики Милоша Земана выписали из больницы, в которой он лежал в связи с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию.

Сообщение поступило от пресс-секретаря президента страны Иржи Овчачека. Земана выписали из Центрального военного госпиталя (ЦВГ), который расположен в Праге.

«Президент Чехии Милош Земан с разрешения лечащих врачей покинул в субботу ЦВГ, где находился с четверга в связи с позитивным результатом теста на коронавирус, и вернулся в свою загородную резиденцию "Ланы"», — написал на своей странице в Twitter Овчачек.

Земан ранее был госпитализирован в больницу с коронавирусом. При этом у 77-летнего главы государства отсутствовали симптомы болезни. Тест на наличие инфекции Земан сделал 25 ноября. Результат оказался положительным.