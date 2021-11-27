Терапевт Лаврищев рекомендовал делать ПЦР-тест при любых признаках ОРВИ

Симптомы ОРВИ должны быть поводом пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщил терапевт Александр Лаврищев.

Специалист напомнил, что при проявлении температуры, кашля, заложенности носа пациенту следует оставаться дома. При этом, если имеются какие-либо хронические заболевания, то следует вызвать медика на дом. Кроме того, всем, кто обнаружит признаки ОРВИ, Лаврищев посоветовал пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.

«Если есть показания — высокая температура, боль в горле, — врач дополнительно может сделать экспресс-тест на грипп», — сообщил терапевт в беседе с «Парламентской гаетой».

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет выявить у человека различные инфекционные заболевания. Для проведения теста на COVID-19 медицинский работник берет образец слизи из носа, горла или образец слюны.