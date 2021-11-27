Политолог Рар: отношения Германии и США могут ухудшиться при Шольце

Приход к власти в Германии главы Социал-демократической партии Олафа Шольца, без сомнения, скажется на отношениях Вашингтона с Берлином, заявил политолог Александр Рар.

По его словам, социал-демократы всегда более скептически относились к США, чем христианские демократы бывшего канцлера Ангелы Меркель. Речь идет, в частности о размещении американского ядерного оружия на территории Германии, а также о расходах европейской страны на нужды военного блока НАТО.

«В правительственном коалиционном договоре не написано, как это было бы при христианских демократах, что Германия будет тратить свои 2% ВВП на НАТО. Это значит, что по этому вопросу могут возникнуть серьезные трения», — рассказал Рар.

Вместе с тем политолог добавил, что перспектива восстановления диалога Германии с Россией, напротив, увеличится. Шольц будет активнее искать формы взаимодействия с Кремлем, передает слова эксперта портал 47news.ru.

Ранее Рар заявил, что Польша может жестко ответить в случае прорыва мигрантов со стороны Белоруссии. Не исключено, что официальная Варшава привлечет собственные вооруженные силы для устранения насущной проблемы.