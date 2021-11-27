Эксперты Interia предложили простые способы избавиться от запаха чеснока изо рта

Чеснок положительно влияет на организм, однако зачастую оставляет после себя неприятный запах. Эксперты польского издания Interia рассказали, как эффективно избавиться от него.

Отмечается, что натуральный антибиотик проникает сначала в легкие, а уже потом разносится по всему организму. Из-за распада веществ запах доносится не только изо рта, но и от кожи и пота, рассказали специалисты.

Для устранения запаха медики рекомендуют выпить стакан жирного молока либо напиток, содержащий полифенолы, например, зеленый чай. Жевательная резинка, вероятнее всего, не поможет избавиться от запаха, зато можно использовать петрушку, мяту, сельдерей, гвоздику и яблоки.

Здоровье кишечника во многом зависит от рациона питания. Чеснок оказывает благотворное влияние на работу органа, способствуя выработке бифидобактерий.