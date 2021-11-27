Ученый Поллард заявил, что «Омикрон» не приведет к новой волне коронавируса среди привитых

Новый штамм коронавируса «Омикрон» не спровоцирует новую волну пандемии среди вакцинированного населения. Такое мнение выразил главный разработчик препарата AstraZeneca, профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард.

По словам специалиста, современные вакцины помогут избежать развития серьезных заболеваний. Кроме того, новый вариант коронавируса не сможет опередить доминирующую в Европе мутацию «Дельта».

«Крайне маловероятно, что повторная вспышка пандемии среди вакцинированного населения, как мы видели в прошлом году, произойдет», — подчеркнул Поллард в эфире радио ВВС 4.

Также ученый отметил, что большая часть мутаций в варианте «Омикрон» остается в тех же частях спайкового белка коронавируса, что и у других штаммов. Это свидетельствует о том, что вакцины будут эффективны против нового варианта патогена, подытожил Поллард.