Финляндия не будет строить забор на границе с Россией

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что забора на границе Финляндии и России не будет. Отношения с РФ, как и ранее, намерены регулировать дипломатически.

«У нас подобных планов нет. Наша первоочередная задача — это проводить внешнюю политику и политику безопасности, благодаря которой ситуация будет оставаться мирной», — заявил Кайкконен в комментарии Yle.

Инициативу о строительстве забора 12 ноября озвучил экс-министр внутренних дел Финляндии от оппозиционной коалиционной партии Кай Мюккянен. По его замыслу, ограждение должно было остановить мигрантов, желающих пересечь границу вне КПП. Аналогичные заборы после кризиса на польско-белорусской границе начали строить в Польше, Эстонии и Литве. В пограничной службе Финляндии идею не одобрили, посчитав нецелесообразной.

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Примечательно, что финское правительство уже рассматривало вопрос о пограничном заборе с Россией несколько лет назад. Причиной стали кабаны, которые могли распространить на территории Финляндии африканскую чуму свиней.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте посоветовал Евросоюзу поддерживать функциональные двусторонние отношения с Россией и вести конструктивный диалог. До этого Ниинисте встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить совместную работу в Арктике по климатической повестке.

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