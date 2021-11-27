Британские врачи выявили два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон»

Медицинские специалисты зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции на территории Великобритании. Об этом сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения государства Саджид Джавид.

Штамм B.1.1.529 впервые был обнаружен на территории Южно-Африканской Республики. Специалисты Всемирной организации здравоохранения присвоили ему название по букве греческого алфавита «омикрон». Отмечается, что данный вариант коронавируса может отличаться повышенной заразностью.

Одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции является вакцинация. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, подтвердивших свою безопасность для здоровья пациента. К их числу относятся «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», разработанная в Центре имени Н.Ф. Гамалеи.