Философ Кралюк напомнил о роли украинцев в освоении Поволжья

Общепринятое утверждение о том, что река Волга является русской — миф, заявил киевский писатель и философ Петр Кралюк в авторском материале для газеты «День».

По его словам, украинский народ имеет полное право претендовать на Поволжье. Свою теорию он подкрепил тем, что в период Средневековья эта территория принадлежала тюркским кочевникам. А в составе России регион оказался уже при царе Иване Грозном. Однако освоение Поволжья стало заслугой украинцев.

«Этот регион был степным, как и степи Северного Причерноморья, которые заселил украинский народ. Поэтому для украинцев поволжские степи оказались как бы "своими"», — сказал он.

Однако в версии философа оказалась явная несостыковка. Кралюк отметил, что процесс освоения начался уже после присоединения Поволжья к России.

Ранее киевские писатель уже делал подобные заявления. По его словам, часть Брянской области исторически принадлежит Украине.