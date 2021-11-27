История американских провокаций содержит инцидент с советским пилотом Василием Цымбалом, который в Пентагоне предпочитают не вспоминать, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», отметили, что США и во времена холодной войны не упускали возможности оказать военное давление на Москву. Методы американцев с тех пор практически не изменились. Они проводили военные маневры у границ Советского Союза, которые мало чем отличаются от нынешних провокаций у российских рубежей. При этом одна американская авантюра 1980-х годов выделяется среди прочих.

На закате холодной войны командование ВМС США направило к территориальным водам СССР свой боевой корабль. Зафиксировав приближение неприятеля, советские военные подняли в воздух истребители. Среди участников той операции был летчик Василий Цымбал.

«Василий Цымбал имел большой опыт участия в воздушных дуэлях с военными НАТО», — подчеркивают в Sohu.

Пролетая над палубой американского корабля, он заметил, как моряки демонстрируют ему оскорбительные жесты, поднимая вверх средние пальцы. Цымбал не стал терпеть эту выходку, совершив в ответ дерзкий трюк. При повторном заходе он снизил свой Су-27 и сбросил на экипаж часть топлива, заставив американцев искупаться в керосине. После такого душа они спешно покинули палубу в поисках укрытия.