«Урал» не удержал победу на своем поле в матче 16-го тура РПЛ с «Сочи»

Футбольный клуб «Сочи» в гостях сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Прошедшая на «Екатеринбург Арене» встреча завершилась со счетом 1:1. Ворота Дениса Адамова на 34-й минуте распечатал полузащитник Рафал Аугустыняк. Автором гола у гостей стал Кристиана Нобоа, нивелировавший разницу на 68-й минуте. На 75-й минуте за вторую желтую карточку удаление получил защитник сочинского клуба Матео Барач, но хозяева воспользоваться ситуацией не смогли.

Стоит отметить, что 23-летний голкипер «Сочи» Адамов провел первый матч за клуб в чемпионате страны. На данный момент «Сочи» замыкает тройку в турнирной таблице РПЛ (28 очков), «Урал» идет на 14-й строчке (13 очков).