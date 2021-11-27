Писатель Лесев счел безосновательными слова Зеленского о перевороте на Украине

Заявления президента Украины Владимира Зеленского, в том числе о новой смене власти в стране при поддержке бизнесмена Рината Ахметова, не имеют доказательств. С таким мнением выступил киевский писатель Игорь Лесев.

Эксперт прокомментировал недавние выступление главы государства на пресс-конференции. Там президент рассказал, что располагает некой информацией об организации госпереворота на Украине. Зеленский также обвинил Ахметова в причастности к планируемому подрыву власти.

Писатель Лесев разобрал по полочкам слова государственного лидера. Он дал интервью изданию «Украина.ру». Президент часто делает выпады, не задумываясь об их смысле, убежден собеседник издания. Политик высказывался аналогичным образом о «новом городе на Черном море», а также о «плане трансформации Украины на 277 миллиардов долларов».

«И вот теперь обвинение Ахметова в "госперевороте". Дата 1 или 2 декабря. Это уже почти завтра. Он говорит о каких-то разговорах "людей Ахметова" с "русскими". Что это? О чем это? Такое даже глупые собутыльники не будут нести друг с другом, ну потому что даже для глупых людей слишком дурацкая тема», — подчеркнул Лесев.

Ранее бизнесмен Ахметов ответил главе государства на обвинения. Он возмутился выпаду Зеленского и назвал заявление политика сплошной ложью.