Политолог Владимир Рогов высмеял желание Польши объединиться с Россией и «дружить против» Китая.

Как отметил эксперт, такое предложение нелогично и может быть крайне опасным. Рогова рассмешило желание Варшавы дружить с Москвой, так как еще не так давно власти Польши делали громкие антироссийские заявления.

«Это политическое биполярное расстройство. С одной стороны Польша обвиняет Россию в росте цен и во всех проблемах и грехах, которые свалились на Евросоюз, а с другой — предлагает России держаться вместе», — цитирует политолога Федеральное агентство новостей (ФАН).

Рогов иронично отметил, что с такими «друзьями», как Польша, никакие враги не нужны. Он также напомнил, что Россия и Китай находятся в отличных отношениях и имеют взаимопонимание по геополитическим проблемам. Он с сарказмом предложил Польше стать союзником с США или Великобританией, чтобы получать от них деньги.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему удавалось строить хорошие отношения с Россией и Китаем. По словам Трампа, Россия в те времена «не представляла угрозы».