Танкер столкнулся с контейнеровозом в Индийском океане

Нефтеналивной танкер Aviator и контейнеровоз Atlantic Grace столкнулись в заливе Кач у побережья штата Гуджарат.

Об этом сообщила в субботу газета The Times of India, ссылаясь на власти Гуджарата. По данным издания, инцидент произошел ночью. Кому принадлежат суда — не уточняется. В результате столкновения пострадавших нет.

Из пробитого корпуса танкера в акваторию залива вылилась часть нефти с судна. Корабли береговой охраны Индии устанавливают размер пятна и предпринимают меры к его локализации и ликвидации.