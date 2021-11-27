Червоткин и Большунов заняли второе и третье места в гонке на 15 км на этапе Кубка мира

Лыжники Алексей Червоткин и Александр Большунов оказались на пьедестале по итогам гонки на 15 километров классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии. Россияне заняли второе и третье места соответственно.

Червоткин прошел дистанцию за 33 минуты 16,9 секунды, Большунову понадобилось 33 минуты 22,7 секунды. Победителем стал финский спортсмен Ийво Нисканен — 33 минуты 08,6 секунды.

В десятке сильнейших оказались еще три россиянина — Сергей Устюгов, Илья Семиков и Иван Якимушкин. Финский этап продлится до 28 ноября.