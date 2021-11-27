Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Вологодской области превысил 50%

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в Вологодской области превысил показатель в 50%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уровень коллективного иммунитета в регионе достиг 51%. В Вологодской области активно проводится массовая вакцинация от коронавируса. Первым компонентом привилось уже 491 707 местных жителей. Полный цикл вакцинации прошли 408 635 человек.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 390 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии заболевание подтвердилось у 88 963 граждан.

В Вологодской области продолжают действовать введенные ранее ограничения по коронавирусу, в том числе масочно-перчаточный режим и запрет на работу заведений общепита в ночное время. Кроме того, местные власти ввели обязательную вакцинацию для работников социально значимых сфер.