Байден потратил на рождественскую елку возле Белого дома свыше 100 тысяч долларов

США потратят из государственного бюджета более 100 тысяч долларов на первую рождественскую елку президента страны Джо Байдена, сообщил таблоид TMZ со ссылкой на официальные документы.

Издание отметило, что Служба национальных парков США выделила компании из штата Огайо на поиск, а также транспортировку и посадку рождественского дерева 139 тысяч долларов. Елку установят недалеко от Белого дома.

Журналистам стало известно, что власти государства подписали соответствующий документ в сентябре текущего года. TMZ отметил, что в 2021 году в Соединенных Штатах решили сэкономить, так как в 2019 году дерево обошлось более чем в 160 тысяч долларов.

В декабре прошлого года в Сети обсуждали, как Белый дом украсила к Рождеству жена бывшего президента США Дональда Трампа Мелания. В сравнении с предыдущими дизайнерскими решениями первой леди тот праздничный декор в традиционном стиле назвали «прекрасным» и «поразительно нормальным».