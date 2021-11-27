Польский футбольный союз напомнил Черчесову, что сборную страны возглавляет Соуза

Польский футбольный союз полностью доволен работой главного тренера сборной Паулу Соузы и не собирается его менять. Об этом заявили в пресс-службе PZPN в ответ на слова экс-наставника российской национальной команды Станислава Черчесова.

В организации напомнили, что Соуза вот уже несколько месяцев возглавляет сборную Польши, его работа не вызывает нареканий.

«В последние пару месяцев мы уже заявляли, что изменение позиции по этому вопросу невозможно до завершения отборочного турнира к чемпионату мира или конца самого турнира», — цитирует ТАСС пресс-службу Польского футбольного союза.

В организации также добавили, что не задумываются об изменениях на этой должности.

В пятницу, 26 ноября, сборная Польши стала соперником команды Валерия Карпина по полуфиналу раунда плей-офф квалификации первенства мира будущего года. После завершения жеребьевки возглавлявший ранее российскую команду Черчесов заявил о готовности возглавить сборную России или команду Польши.