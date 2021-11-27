ВОЗ заявила о способности существующих ПЦР-тестов выявлять омикрон-штамм коронавируса

ПЦР-тесты, которые разработаны в настоящее время для выявления коронавируса, оказались способны распознавать новый вариант патогена «Омикрон».

Тесты можно использовать в качестве маркера наличия в организме частиц омикрон-штамма коронавируса. При этом ПЦР-тест не выявляет один из целевых генов новой мутации, отметили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по результатам заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.

Специалисты добавили, что «Омикрон» обладает преимуществом в плане своего роста, по сравнению с предыдущими вариантами. Новый штамм коронавируса впервые был зафиксирован среди населения на юге Африки. Он может распространяться быстрее мутации «Дельта».