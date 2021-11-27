Вирусолог Чепурнов допустил, что омикрон-штамм коронавируса подавят другие мутации

Новый штамм коронавируса «Омикрон» значительно отличается от первоначального уханьского штамма, однако другие мутации могут подавить его. Такое мнение выразил вирусолог Александр Чепурнов.

Исследователи из разных стран мира продолжают изучать новый вариант коронавируса. В омикрон-штамме выявили много изменений на важных участках, которые составляют иммунологический портрет патогена. Эти фрагменты могут стать неузнаваемыми для антител, которые выработались у людей до возникновения нового штамма, допустил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Против каждой конфигурации белков на поверхности коронавируса формируются защитные частицы.

«Если один из них изменился — ничего страшного, потому что есть много других. Но когда изменился десяток — это хуже, что и происходило раньше. А здесь (в случае с "омикроном" — прим. ред.) таких замен произошло уже 32 по сравнению с уханьским вариантом», — объяснил собеседник телеканала «360».

Новый штамм может быстро распространиться, как до этого произошло с «Дельтой». При этом вирусолог не исключил, что другие мутации способны подавить «Омикрон».