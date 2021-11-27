Бывший канцлер Австрии Курц рассказал о рождении первого сына

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц поделился радостной новостью о рождении первого сына, сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на заявление политика.

Уточняется, что пока бывший глава федерального правительства не стал раскрывать имя первенца. Однако он и его супруга Сюзаннэ переполнены от счастья.

«Сюзаннэ и наш ребенок хорошо себя чувствуют, и мы с удовольствием ждем прекрасной общей задачи и нашего первого Рождества втроем», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что Курц покинул пост канцлера Австрии в октябре текущего года. Соответствующее решение было принято им самостоятельно на фоне расследования правоохранительных органов. Позже политик поддержал снятие с него неприкосновенности для окончания расследования, в итогах которого он уверен.