Лондон расчехлил «российскую угрозу». Почему в Великобритании боятся Россию больше экстремизма

Власти Великобритании обостряют тему «российской угрозы» на фоне серьезного внутриполитического кризиса. Накануне командование королевской армии приняло решение продвигаться ближе к России на случай войны, сообщает The Times. 250 единиц военной техники перебросят на новую базу НАТО в Восточной Европе, если точнее — к германскому городу Падеборн.

Решение якобы призвано улучшить реагирование британских ВС при потенциальном конфликте с РФ, отмечают журналисты. Переброс войск проходит в рамках крупнейшей за последние 20 лет трансформации военной службы Великобритании: в Германию направят даже танки и боевые беспилотники.

В то же время глава генштаба Великобритании Ник Картер в интервью Telegraph назвал Россию «самой серьезной угрозой для страны», куда серьезнее «насильственного экстремизма». Конкретики в речи Картера так и не прозвучало, однако он упомянул «действия, относящиеся к серой зоне», в которой Россия будто бы использует «все инструменты силы», при этом не приводящие к войне. Более того: в газете отмечается, что «угрозы, исходящие от России и Китая, вытеснили исламский терроризм в качестве основного приоритета британского правительства в сфере безопасности».

Рассказываем, почему в Соединенном Королевстве решили разыграть «русскую карту».

mil.ru / пресс-служба министерства обороны РФ

Ссора с Францией

Внезапно вспомнить о пресловутой российской угрозе британское руководство заставил неудобный дипломатический скандал с ближайшей соседкой — Францией. 25 ноября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил французскому президенту Эммануэлю Макрону открытое письмо, опубликованное в Twitter, в котором предложил шаги по миграционной политике. К этому его подтолкнула трагедия: ранее 27 мигрантов утонули в Ла-Манше, пытаясь добраться до королевства на надувных лодках.

В письме Джонсон предлагает усилить патрулирование канала, предоставив доступ в территориальные воды обеих стран, и использовать высокие технологии. Но главное — премьер призвал немедленно заключить соглашение о возвращении достигших берегов Британии мигрантов обратно во Францию. Об этом королевство ведет переговоры со всем Евросоюзом.

Однако руководство Франции публичность британского обращения не оценило: Макрон в ярости, а французское правительство «устало от недомолвок» и упрекнуло Джонсона в том, что на переговорах с президентом он заявлял одно, а в письме — совершенно другое.

«Меня удивляют их методы, когда я вижу с их стороны несерьезность. Мы не общаемся с другими мировыми лидерами с помощью твитов и публичных писем. Мы не разоблачители», — заявил Макрон.

Французское правительство подозревает, что реальным адресатом письма была не Франция, а Консервативная партия Великобритании — та самая, в которой состоит нынешний британский премьер. Именно ее курс, в том числе антимигрантский, поддерживало большинство избирателей.

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Внутрипартийный коллапс

В Париже неслучайно полагают, что Джонсон находится в уязвимом положении: он теряет поддержку сторонников, которым обещал вернуть бывшей морской державе контроль над территориальными водами. Между тем проблема «принадлежности» Ла-Манша (британцы называют его Английским проливом) по-прежнему не решена: Париж и Лондон регулярно конфликтуют по поводу права на рыболовство. Например, 26 ноября французские рыбаки заблокировали несколько портов для британских судов.

Подводят Джонсона и товарищи по партии. Уже 12 консервативных депутатов выразили вотум о недоверии премьер-министру. Их не устраивает американизированный курс главы правительства на «зеленую» энергетику и проведение климатического саммита в Глазго с неясными итогами. Если еще 54 депутата открыто выступят против Джонсона, он рискует досрочно покинуть пост.

Примечательно, что кандидат на вторую должность в стране уже есть. И тоже из Консервативной партии: «подсидеть» Джонсона может действующий канцлер казначейства Риши Сунак, ранее названный самым популярным политиком Соединенного Королевства. Таким образом, страну имеет все шансы возглавить первый британский премьер индийского происхождения.

«Неудивительно, что именно из кабинета Сунака происходят утечки о том, в каком хаотичном состоянии находится команда Бориса. Вероятно, по мнению лондонских элит, мультикультурный экономист-технократ Сунак сможет лучше олицетворять образ "Глобальной Британии", чем эксцентричный Борис», — отметил политолог Малек Дудаков в Telegram.

Антироссийские действия и заявления британского руководства приобретают новый контекст. Четкое обозначение «внешнего врага» и нагнетание ситуации свидетельствует о серьезном кризисе власти внутри Королевства. Россия и Китай, как водится, играют роль «агрессоров» в этой нешекспировской пьесе.