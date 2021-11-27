Команда КВН рассмешила Пескова песней о нем во время юбилейного концерта

Юбилейный выпуск Клуба веселых и находчивых (КВН), приуроченный к 60-летию телепередачи, запомнился участием в коллегии жюри официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Юмористы были изначально осведомлены о необычном составе судейского жюри. Поэтому они решили сочинить песню про пресс-секретаря российского лидера и исполнить во время выступления.

«Где ваш босс, в пути? Он сейчас в Кремле один, решает много сложных проблем. Шесть пропущенных у вас, он вас ищет целый час, а вы кайфуете на КВН», — говорится в тексте.

Пескова рассмешил такой юмористический номер. На лице представителя Кремля появилась улыбка.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поздравил участников КВН с 60-летним юбилеем. Глава государства отметил, что передача по-прежнему не теряет свою актуальность.