Захарова обвинила Запад в попытке расшатать ситуацию в Белоруссии

Проведенная в Австрии так называемая международная конференция по Белоруссии наглядно демонстрирует планы Запада и дальше расшатывать ситуацию в республике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, сама суть происходящего выглядит дико. Представители иностранных государств вместе с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской обсуждают будущее республики.

«Эдакая институализация вмешательства во внутренние дела суверенного государства... Задумка участников считывается элементарно — убедить белорусов в древней мудрости о том, что "заграница им поможет"», — сказала она.

После победы Александра Лукашенко на последних выборах президента Белоруссии Тихановская не признала результаты голосования. Позже она покинула родину, ссылаясь на некие угрозы в ее адрес.