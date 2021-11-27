Суд заключил под стражу начальника участка кузбасской шахты «Листвяжная»

В Кемерово Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу начальника участка шахты «Листвяжная» в Кузбассе Сергея Герасименко.

Мужчину обвинили по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которые повлекли за собой смерть более двух лиц. Фигуранта дела арестовали до 25 января следующего года.

Ране взрыв с последующим задымлением произошел на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кемеровской области. В результате аварии погибли 46 горняков и еще пять спасателей. Причиной ЧП могла стать детонация метана.