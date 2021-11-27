Экс-депутат Рады Килинкаров не поверил в возможное «нападение» России на Украину

Власти США нашли необычный способ для решения проблем с падающим рейтингом Джо Байдена за счет Украины, считает экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По мнению эксперта, сейчас Вашингтон целенаправленно нагнетает военную истерию по поводу «агрессии» России против Украины, рассчитывая использовать конфликт в Донбассе как инструмент внутриполитических разборок. Политик раскрыл план США по «молниеносной» войне на Украине. Как считает бывший нардеп, Байдену же нужна необычная война: рекордно быстрая, то есть якобы предотвращенная на первом же этапе.

«Белый дом задумал провернуть гениальную многоходовку, которая на самом деле является простейшей и заезженной до дыр уловкой», — сказал Килинкаров в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Сейчас Байдену сильно необходима такая война, чтобы спасти просевшую репутацию. Именно для этого придумана информация о возможном «нападении» России на Украину, заключил бывший парламентарий. Однако этого не случится.

Ранее политолог Вадим Карасев заявил, что Украина нуждается в более сбалансированной власти. По словам эксперта, украинские лидеры не могут надолго удержаться в кресле, так как страна не жалует авторитаризм. Именно поэтому на Украине никогда не было династии, подчеркнул он.