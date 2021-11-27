Украинский журналист Франков заявил, что сборная России стала лучше при Карпине

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков считает, что сборная России смотрится лучше при нынешнем тренере Валерии Карпине.

Журналист одинаково оценил шансы команд России и Польши на победу в стыковых матчах отбора чемпионата мира 2022 года. При этом у поляков есть главное оружие — Роберт Левандовский, которого необходимо «обезвредить», обратил внимание Франков.

«Шансы 50 на 50! При Карпине сборная России выглядит лучше, чем при [Станиславе] Черчесове. Да, у России нет исполнителей уровня Левандовского. Но если выключить Роберта, то ничего особенного у поляков нет. У России преимущество своего поля. Это немаловажный фактор», — сказал Франков в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Первым соперником россиян в стыках стала национальная команда Польши, которую в 2021 году возглавил португальский специалист Паулу Соуза. Матчи стыкового турнира первенства мира в Европе пройдут весной 2022 года.