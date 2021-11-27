Лукашенко обсудил с Алиевым взаимоотношения Азербайджана с ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Лидеры двух стран обсудили развитие отношений Минска и Баку. Алиев в ходе беседы проинформировал Лукашенко об итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении.

«Также Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили взаимоотношения Азербайджана с ОДКБ», — указано в сообщении.

Переговоры России, Азербайджана и Армении на высшем уровне состоялись 26 ноября. Встреча была посвящена урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.