Стрельба в Нэшвилле унесла жизни троих американцев

Жертвами стрельбы в Нэшвилле, штат Теннесси, стали трое американцев. Еще четверо пострадали в результате резонансного инцидента, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Трагедия случилась в одной из квартир на Торбетт-стрит. Сигнал о том, что в жилом помещении началась стрельба, поступил на пульт дежурного полиции в 21:45 по местному времени (04:45 по московскому времени). Согласно имеющейся информации, жизни и здоровью пострадавших в настоящий момент ничего не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов активно занимаются расследованием дерзкого преступления. В квартире, где был открыт огонь, стражи порядка обнаружили два пистолета. Арестованы ли подозреваемые по делу о стрельбе, пока неизвестно. Устанавливаются все обстоятельства и детали ЧП.