Президента «Ювентуса» Андреа Аньелли и его заместителя заподозрили в финансовых махинациях

Руководство итальянского футбольного клуба «Ювентус» в лице его президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа подозревается в фальсификации финансовой отчетности на 50 млн евро.

Их предполагаемыми сообщниками следствие называет Фабио Паратичи, ранее занимавшего должность спортивного директора клуба, а также троих сотрудников коммерческого отдела «Ювентуса».

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, проводимое расследование охватывает финансовую отчетность футбольного клуба за последние три сезона. В рамках дела ведутся обыски в офисах «Ювентуса» в Турине и Милане.

«Ювентус» 27 ноября встречается с «Аталантой» в матче чемпионата Италии по футболу сезона 2021/2022. Начало игры состоится в 20:00 по Москве.