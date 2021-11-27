Глава Кузбасса Цивилев заявил, что мэр Прокопьевска уволен после банкета во время траура

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал увольнение мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко.

Ранее Цивилев сообщил, что Старченко устроил банкет в честь своего назначения на пост главы города, когда в регионе назначили траур по погибшим при ЧП на шахте «Листвяжная». Несмотря на трагедию, Старченко решил не отменять празднование, в результате проработал мэром города всего один день.

«Какие здесь можно слова найти при его поведении? Он уже с нами не работает», — пояснил Цивилев журналистам.

В поселке Белово Кемеровской области на шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана, в результате погибли 46 горняков и пять спасателей. В больницах находятся 38 шахтеров и 15 горноспасателей. С 26 по 28 ноября на Кузбассе объявлен траур.