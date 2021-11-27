Экс-мэра Прокопьевска лишили членства в «Единой России» за банкет в траур по горнякам

Вячеслава Старченко, который распоряжением кемеровского губернатора Сергея Цивилева был снят с должности мэра Прокопьевска за банкет в день трагедии на шахте «Листвяжная», исключен из партии «Единая Россия». Об этом сообщил сенатор от Кемеровской области, секретарь реготделения «ЕР» Алексей Синицын, передает РИА Новости.

Партийного билета лишили также спикера горсовета Наталью Бурдину.

Ранее в Сети появилось видео, снятое 25 ноября в кафе «Лагуна». Утверждалось, что назначенный на должность главы Прокопьевска Старченко таким образом отмечает вступление в должность.

Утром того же дня на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошло ЧП. По последним данным погиб 51 человек. Власти Кузбасса в тот же день объявили в регионе траур.

Сам Старченко утверждает, что никакого банкета не было.