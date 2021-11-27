Кавазашвили заявил о готовности внести вклад в подготовку сборной России к стыкам ЧМ-2022

Бывший вратарь московских «Торпедо» и «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о некоторых футболистах национальной команды России.

По мнению ветерана футбола, в нынешней сборной — исключительно посредственные игроки. Он объяснил это тем, что ни один клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) не делает акцент на воспитанниках.

«Проблема в том, что других в российском чемпионате просто нет. Ни одна команда не воспитала качественных футболистов. Они все просто мотаются по полю. Исключением является только Дзюба, который не хочет играть. Будь я в штабе сборной, в основной состав поставил бы тех же Захаряна (хавбек "Динамо". — Прим. ред.) с Агаларовым (нападающий "Уфы". — Прим. ред.). У молодых пацанов огромное желание забить гол и показать себя. А такие как Смолов, например, уже никуда не годятся. Это мертвая половина для нашей команды», — передает слова Кавазашвили Sport24.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин внес Артема Дзюбу в расширенный список кандидатов на октябрьские встречи отбора на ЧМ-2022, но нападающий петербургского клуба отказался от приглашения. Футболист объяснил отказ своей плохой физической формой. В расширенный перечень на ноябрьские игры Дзюбу не позвали.