Следователи возбудили уголовное дело по факту взрывов и пожара на заводе в Дзержинске

Правоохранители открыли уголовное дело после возгорания на заводе имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области.

Об этом уведомили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«По данному факту следователями СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», — говорится в сообщении.

На территории оборонного завода в Дзержинске было ликвидировано открытое горение. Чп произошло в 09:52 по московскому времени. Угроза для жизни населения и работников завода отсутствует.