Провокации США в виде угроз России о переброске ядерного оружия в Польшу могут привести к тому, что человечество станет на путь динозавров. Об этом рассуждает австралийская журналистка, политический обозреватель Кейтлин Джонстон.

Аналитик прокомментировала политику США в отношении других стран. По словам Джонстон, Вашингтон устроил очередную серьезную провокацию против Москвы. США также рассматривают возможность отправки большого количества оружия Украине. Такие действия могут вызвать жесткий ответ РФ, цитирует эксперта «ПолитРоссия». Джонстон рассказала о катастрофических последствиях безрассудной политики США.

«(Президент РФ. — Прим. ред.) Владимир Путин предупреждал западные державы о том, что они зря игнорируют красные линии России. Ведь эти линии служат сдерживающим фактором: предотвращают эскалацию и начало крупномасштабной ядерной войны», – отметила аналитик.

По мнению политолога, США ставят человечество на путь динозавров, которые практически в одночасье исчезли с лица Земли. Безответственная и агрессивная политика американской стороны, а также угрозы о ядерном оружии могут привести мир к Армагеддону, заключила Джонстон.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее раскритиковал Вашингтон за войну с традиционными ценностями. Политик заявил, что США практически проиграли эту битву.