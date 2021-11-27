Байден выразил беспокойство в связи с возможным госпереворотом на Украине

Президент США Джо Байден прокомментировал нашумевшее заявление украинского коллеги Владимира Зеленского о подготовке к государственному перевороту в стране.

По словам американского лидера, его очень взволновали слова президента Украины о госперевороте, который якобы запланирован на начало декабря текущего года.

«Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, поддерживаем их способность самостоятельно править. И мы против чего-либо, что даже похоже на... (госпереворот — Прим. ред.)», — сказал он.

Вместе с тем глава Белого дома допустил, что может лично обсудить с украинским коллегой этот вопрос.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине готовится государственный переворот. Глава государства получил соответствующие данные от спецслужб.