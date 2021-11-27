«Спровоцировать войну легко». Сатановский раскрыл опасность разговоров об атаке России на Украину

Заявления руководства Украины о якобы приближающейся войне с Россией и о готовящемся в Киеве государственном перевороте призваны поддержать падающий рейтинг президента Владимира Зеленского, уверен политолог и публицист Евгений Сатановский. По его словам, запугивание украинцев внешней и внутренней угрозой чревато большими неприятностями, поскольку спровоцировать активную войну в Донбассе легко, «но во что она в итоге выльется, никто не знает».

По мнению Сатановского, ни про Минские соглашения, ни про Нормандский формат «серьезно слушать просто невозможно».

«Между тем, рассказы про "русский мир" или "православный мир" вдохновляют примерно так же, как изучение бессмертных произведений Леонида Ильича Брежнева "Малая земля" и "Целина", которыми в начале 80-х всю страну задолбали. Ежедневные телевизионные беседы начальства с Поповой и Голиковой про изменение уровня заболеваемости, брифинги Захаровой — неважно про какую тему, настохорошевшие ток-шоу по всем каналам и прочее, такое же актуальное, расхолаживают и отбивают желание не то, что поддерживать начальственные инициативы, но даже просто на них реагировать», — заявил Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Как системная, так и внесистемная российская оппозиция показала свою несостоятельность, и разве что ожидание войны на Украине, непрерывно подогреваемое Киевом, «способно еще заставить хоть как-то встрепенуться». Но ненадолго.

«Все грозят и грозят, обещают и обещают, а ее все нет и нет. Так задолбали…», — заключил Сатановский.

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