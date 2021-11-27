Украинские пользователи Twitter раскритиковали Зеленского после пресс-марафона в Киеве

Пользователи украинского сегмента интернета жестко раскритиковали выступление президента своей страны Владимира Зеленского в киевском коворкинге Creative State Arsenal. О раздражении и недовольстве людей свидетельствуют их комментарии в соцсети Twitter.

Жители Украины обратили внимание на слова главы государства о том, что на реформирование судебной системы нужно время. Так, по мнению пользователя с ником «Забута», процедура будет завершена, когда нынешнее руководство страны окажется за решеткой, а те, кто «помогал наживаться на гражданах», будут привлечены к уголовной ответственности. Следует отметить, что комментарии людей в целом демонстрируют их негативную реакцию на пресс-конференцию президента.

«Хуже поведения Зеленского на этой конференции можно только представить ситуацию, где господин Верховный главнокомандующий встал бы на стол, разделся и начал исполнять какой-нибудь традиционный танец, чтобы показать свою любовь к Украине. Стыд и позор», — написал юзер «Сардукар».

«Как подумаю, что меня будет защищать такой Верховный главнокомандующий, то уже не знаю, что хуже: преклонить колени перед (президентом РФ Владимиром. — Прим. ред.) Путиным или доверить свою жизнь Зеленскому», — признался «Вискер».

Пресс-марафон Зеленского состоялся 26 ноября. Президент говорил об украинских реформах, борьбе с коронавирусом, экономике и ситуации на востоке страны.