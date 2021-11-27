Зеленский вступил в перепалку с журналистом Бутусовым во время пресс-марафона

Украинский лидер Владимир Зеленский во время своего большого пресс-марафона «30 вопросов президенту Украины» вступил в перепалку с журналистом Юрием Бутусовым. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

По словам редактора сайта «Цензор.нет», Зеленский нарушил закон о люстрации и назначил главой разведки «российского агента» Руслана Демченко, который был заместителем главы МИД при экс-главе Украины Викторе Януковиче. Бутусов поинтересовался, не стыдно ли украинскому лидеру «использовать свой статус, чтобы опозорить военнослужащих».

Однако ответ Зеленского не заставил журналиста долго ждать. Глава государства обвинил Бутусова в том, что он опубликовал информацию об использовании турецкого беспилотника в Донбассе.

«На вашей совести гибели людей — после этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами», — подчеркнул президент.

Помимо этого, Зеленский добавил, что в начале своего президентского срока ему представили Бутусова в качестве человека, который работал на олигарха Игоря Коломойского.

«Вам не дали никакую должность, на это вы и разозлились», — уточнил Зеленский.

Однако Бутусов назвал это враньем и сказал, что президенту страны необходимо научиться отвечать за свои слова.

Ранее журналист рассказал о своей перепалке с Зеленским. По словам Бутусова, ему хотелось ударить главу государства во время его пресс-марафона.