Проект Klymenko Time возмутился словам Зеленского про отказ от закрытия каналов на Украине

Слова президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции об отсутствии в стране практики закрытия телеканалов являются самыми «крутыми», уверены авторы проекта Klymenko Time.

Президент выступил на пятичасовом пресс-марафоне. Конференцию анонсировали в минимальные сроки, а приглашения выслали небольшому числу журналистов. За скандальным выступлением последовали обещания подать против главы государства целую вереницу исков. На мероприятии Зеленский также успел прокомментировать ситуацию со СМИ на Украине.

«Я не закрываю телеканалы, как это делают в некоторых странах», — подчеркнул президент.

Однако Klymenko Time хватило одной фразы, чтобы перечеркнуть слова Зеленского на пятичасовой конференции. По их мнению, это заявление стало «круче всего из последнего на пресс-марафоне», ведь еще недавно президент инициировал закрытие таких каналов, как 112, NewsOne, ZIK и «Перший Незалежний».

Ранее журналист Юрий Бутусов рассказал о конфликте с президентом во время пресс-конференции. По словам представителя СМИ, глава государства вел себя «как человек без морали и совести». Также он обвинил украинского лидера во лжи.