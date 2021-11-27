Генсек НАТО Столтенберг: главы МИД стран Альянса намерены обсудить ситуацию с мигрантами

Североатлантическому альянсу и Евросоюзу необходимо вместе противостоять «гибридной атаке» на границе Белоруссии, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Соответствующее заявление он сделал в преддверии встречи министров иностранных дел блока в Риге 30 ноября и 1 декабря. Помимо этого, Столтенберг отметил, что тема включена в повестку заседания глав МИД.

«Главы МИД стран-членов НАТО обсудят ситуацию на границе с Белоруссией… Против союзников НАТО – Польши, Латвии и Литвы — осуществляется гибридная атака, которой нужно противостоять совместно с Евросоюзом», — подчеркнул он.

По словам генсека Альянса, тесное сотрудничество между НАТО и Евросоюзом необходимо «для противодействия этой гибридной кампании, направленной на дестабилизацию наших стран».

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых беженцев из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией. Стороны обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Однако республика все обвинения отвергает.