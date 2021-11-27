Российский ФБР потребовал у властей Канады разъяснений по делу убитого полицией подростка

Правозащитники из российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного при участии бизнесмена Евгения Пригожина, заинтересовались делом несовершеннолетнего из канадского города Лак-Бром Райли Фэйрхолма, убитого правоохранителями.

Как пишет Фонд в своем Telegram-канале, трагический инцидент произошел 25 июля 2018 года. Вооруженного пневматическим пистолетом подростка заметили местные жители и вызвали полицейских. Стражи порядка утверждают, что они попросили юношу бросить оружие, но тот отказался, после этого один из офицеров смертельно ранил Фэйрхолма, сообщает Федеральное агентство новостей.

Родственники убитого заявили, что в тот день парень находился в подавленном состоянии и угрожал наложить на себя руки. Они также заявили, что по каким-то причинам им не позволили увидеть тело. Только спустя какое-то время родственники узнали, что подростка убили выстрелом в голову.

В октябре 2019 года Управление уголовного преследования Квебека в ходе расследования пришло к выводу, что полицейские, смертельно ранившие 17-летнего парня, действовали строго в рамках закона, поэтому никаких обвинений им предъявлено не будет. Так как Фэйрхолм отказался бросить оружие, с его стороны сохранялась угроза выстрела.

Летом 2021 года мать погибшего обратилась в суд с иском против полиции Квебека и застрелившего его сына офицера. Женщина потребовала возместить ущерб, который она оценила в 700 тысяч долларов.

«Полицейский, открывший огонь, применил чрезмерную силу к 17-летнему подростку, попавшему в беду. Офицер мог бы применить не смертельные способы, чтобы осуществить его арест, и, прежде всего, оказать ему необходимую помощь», — утвреждает в иске мать погибшего.

Российский ФБР обратился к министру юстиции Канады Дэвиду Ламетти и премьер-министру Джастину Трюдо за разъяснением по делу убитого 17-летнего канадца. Правозащитники считают важным противостоять полицейскому насилию во всем мире. Компитентные специалисты при необходимости готовы предоставить необходимую правовую и информационную помощь семье Фэйрхолма.