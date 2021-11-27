Дмитрий Булыкин назвал тяжелыми предстоящие стыковые матчи для сборной России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об итогах жеребьевки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022.

Как отметил экс-футболист, подопечным Валерия Карпина предстоят серьезные встречи, к которым нужно серьезно физически и морально подготовиться.

«Нам предстоят очень тяжелые стыковые матчи. Мало кто надеялся на легкие игры, все-таки это лучшие вторые места европейского отбора, которые хотят попасть на чемпионат мира. Нужно готовится и выходить с серьезным настроем. Шансы есть всегда, хоть и будет сложно. Но другого варианта выхода на чемпионат мира нет», — передает слова Булыкина Metaratings.ru.

Накануне в Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей отборочного тура на мундиаль 2022 года. Сборная России в первом этапе сыграет с командой Польши.

На катарский турнир на данный момент отобрались 13 европейских сборных — Англия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Дания, Испания, Сербия, Франция, Хорватия и Швейцария.